Francia: la Ligue 1 riprenderà il 23 agosto

In Francia la Ligue 1, la Serie A di calcio della prossima stagione 2020/21, inizierà il 23 Agosto. In questa stagione il Campionato sospeso a Marzo per il Covid 19 è stato annullato il 30 Aprile. Il TAR, il Tribunale Amministrativo di Parigi, ha respinto il ricorso del Lione che non si è qualificato per le Coppe Europee, dell’Amiens e del Tolosa, che sono retrocessi in Ligue 2, la Serie B. Molto probabile il ricorso al Consiglio di Stato.Il presidente del Lioneha dichiarato: ”Lo stop al Campionato è uno scandalo assoluto, siamo stati troppo frettolosi. In Coppa dei Campioni, dove affronteremo ad Agosto la Juventus nel ritorno degli ottavi di finale, il Lione avrà pochissime possibilità di qualificarsi. I bianconeri avranno ripreso a giocare in Serie A a Giugno, e saranno molto in forma”.Il Lione ad Agosto, oltre a giocare fuori casa contro la Juve in una data da decidere, dovrà disputare la finale di Coppa di Lega contro il PSG. La Federazione Calcio Francese presto deciderà la sede e il giorno di questa partita.