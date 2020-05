Bundesliga, Serie A: il Bayern Monaco vince in casa ed è primo in classifica

Rimane in corsa per lo scudetto il Borussia Dortmund, secondo a 57 punti: i gialloneri hanno vinto 2-0 a Wolfsburg. La squadra di Favre ha sbloccato la gara con Guerreiro al 32’ del primo tempo, di destro. Nella ripresa al 33’ ha raddoppiato Hakimi di sinistro. Il Bayer Leverkusen ha vinto 3-1 in trasferta col Borussia Monchengladbach, ed è terzo a 53 punti. Nel primo tempo al 7’ in vantaggio il Bayer Leverkusen con Havertz, tiro in diagonale. Nel secondo tempo al 7’ ha pareggiato Thuram, tocco al volo di destro. Al 13’ il Bayer di nuovo in gol con Havertz su rigore, dato per un fallo di Elvedi su Bellarabi. Al 36’ il Bayer Leverkusen ha realizzato la terza rete con Bender, di testa. Il Lipsia ha vinto 5-0 in trasferta col Magonza, ed è quarto con 54 punti.





L’Hertha Berlino ha travolto 4-0 nel match casalingo l’Union Berlino ed è decimo con 34 punti. Il Werder Brema ha vinto 1-0 a Friburgo, ed è penultimo a 21 punti. L’Hoffenheim ha pareggiato 1-1 a Paderborn, ed è nono con 37 punti. L’Augusta ha vinto 3-0 in trasferta con lo Schalke 04 ed è quartultimo con 30 punti. Il Fortuna Dusseldorf ha pareggiato 2-2 a Colonia, ed è terzultimo a 24 punti.

Nella ventisettesima giornata della Bundesliga, la Serie A di calcio della Germania, il Bayern Monaco ha vinto 5-2 in casa con l’Eintracht Francoforte ed è primo in classifica da solo con 61 punti. La squadra bavarese è passata in vantaggio nel primo tempo al 17’ con Goretzka, tiro di destro. Ha raddoppiato al 46’ con Muller, girata al volo. Nel secondo tempo al 1’ Lewandowski di testa ha realizzato la terza rete. L’Eintracht Francoforte ha riaperto la partita con due gol di Hinteregger al 7’ di sinistro e al 10’ di testa. Il Bayern al 16’ è andato in gol per la quarta volta con Davies di destro. Al 29’ la quinta rete. Hinteregger involontariamente ha deviato il pallone nella propria porta. Tredicesimo risultato utile consecutivo per il Bayern Monaco.