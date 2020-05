Gazzetta del Mezzogiorno, Losacco: "Dal Mibact gesto concreto per proteggerla"

BARI - “Ringrazio personalmente la soprintendente Annalisa Rossi e l’intera struttura del MIBACT per la solerzia con cui è stato avviato il procedimento per il vincolo storico sull’archivio e sulla testata della Gazzetta del Mezzogiorno”. Lo scrive in una nota il deputato barese del PD Alberto Losacco.“Quest’iniziativa assume un significato particolare nella attuale fase del giornale, un primo gesto concreto delle istituzioni per difendere la testata e preservarne valore e opportunità future.Come ricorda il Comitato di Redazione, il tempo delle parole è scaduto, ora servono i fatti. Questo primo del MIBACT spero davvero contribuisca a superare questo drammatico momento. La Gazzetta merita un futuro all’altezza della sua storia.”