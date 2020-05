Giovanni Romano e l’invincibile presente della poesia

- La casa editrice SECOP ha pubblicato recentemente il libro di Giovanni Romano “Poesia: l’invincibile presente”, dal contenuto originale. Sono riportate infatti recensioni esclusive, di altrettanti libri di poesie editi dallo stesso editore dal 4 dicembre 2004, data della presentazione del primo libro sull’argomento, “Il gelso e le rose” di Angela De Leo, ad oggi. Cinquanta sono i libri, della collana “I girasoli” , presi in esame dall’autore, una sorta di raccolta puntuale, e allo stesso tempo alternativa, di revisioni critiche, che narrano un viaggio formidabile tra i versi in un arco di tempo così breve.L’autore, pur essendo docente di discipline giuridiche ed economiche, non trascura affatto la sua passione per la poesia e lo dimostra ampiamente con questa pubblicazione dedicata a poeti noti e meno noti. Romano nella presentazione afferma che “Per quanti ostacoli e distrazioni possa trovare sul suo cammino, la parola poetica è destinata a un viaggio senza fine dentro il tempo e oltre tutte le frontiere fino alla sua ultima destinazione: il cuore di ognuno di noi”.I poeti presenti? Angela De Leo, Gino Locaputo, Luciana De Palma, Carlo Versé, Primo Leone, Oronzo Liuzzi, Dragomir Brajkovic, Nicola De Matteo, Enzo Tandoi, Angela Giannelli, Dragan Mraovic, Daniele Giancane, Anna Mininno, Zaccaria Gallo, Bratislav R. Milanovic, Tommaso Mario Giaracuni, Roberta Lipparini, Alberto Tarantini, Franco Di Gioia, Nico Mori, Francesco Paolo Del Re, Maura Picinich, Maurizio Evangelista, Vincenzo Mastropirro, Dina Ferorelli, Ada De Judicibus Lisena, Milica Lilic, Rosalba Fantastico di Kastron, Giovanni Salvemini, Raffaella Leone, Elina Miticocchio, Giorgio Bàrberi Squarotti, Mirko Dimic, Alberto Tarantini, Federico Lotito, Enzo Quarto, Branislav Velikovic, Djordje D. Sibinovič, Mariella Bettarini, Gjekë Marinaj, Valentino Losito, Zorica Arsic Mandaric, tutti autori della SECOP.Tra le recensioni vi è quella del Calendario 2015, con le splendide foto del Faro di Bari di Paola Pistone e con il contributo di 12 poeti che hanno dedicato ad ogni mese una poesia.“Agile, incisivo, breve come un saluto eppure lungamente meditato come un discorso - scrive l’editore - questo saggio, di cui vogliamo ringraziare con stima e affetto il caro Giovanni Romano, mi rende felice perché è la dimostrazione di quanto lavoro, passione, dedizione la nostra casa editrice abbia investito per il nutrimento poetico dei suoi lettori, scoprendo nuovi autori e celebrando alcuni tra i più noti del panorama attuale.”Non si può che condividere e complimentarsi con l’autore per la sua dedizione alla poesia, non dimenticando che, secondo il poeta inglese John Keats (1795-1821), “Se la poesia non nasce con la stessa naturalezza delle foglie sugli alberi, è meglio che non nasca neppure”.