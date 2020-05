La Serie A di calcio femminile vuole riprendere a giocare

Al termine del torneo mancano tre giornate. Da decidere la data della ripresa, si parla di metà Giugno, o di Luglio. In questo caso Gravina concederà certamente una piccola proroga. Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, ha dichiarato:”Il Presidente Gravina sta facendo un grande lavoro con Sara Gama, e le ragazze. Io sto lavorando per realizzare prima dell’estate una loro richiesta importante. Prevedere il professionismo”. Renzo Ulivieri, presidente Associazione Italiana Allenatori, ha dichiarato:” Deve esserci un passaggio per gradi tra dilettantismo e professionismo, una calciatrice deve essere libera di decidere se diventare o no professionista, poiché potrebbe avere bisogno di fare anche altri lavori, oltre che il calcio”.

La Serie A Calcio Femminile prova a riprendere il Campionato. Il Direttivo ha preparato un protocollo sanitario con modifiche, i cui dettagli non sono stati comunicati, che la presidente della Divisione Femminile Ludovica Mantovani, presenterà il 28 Maggio al Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Nel Consiglio Federale del 20 Maggio, il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha deciso che il Campionato di Serie A di calcio femminile dovrà concludersi entro il 30 Giugno.