L'Associazione Crocerossine d'Italia Onlus dona al Pronto soccorso del Policlinico sei termometri non conctat infrared

BARI - In un tempo di disagio da Covid 19 l’Associazione Crocerossine d’Italia Onlus, oltre ad avere predisposto, da subito e tra i primi a livello nazionale, un servizio di ascolto per coloro che si sentissero in difficoltà ( dalle ore 6 alle 23,30) con turni precisi e la partecipazione di psicologi, medici e soci esperti e ad aver fatto pervenire, soltanto tramite ditte e servizi appositi, viveri di prima necessità e prodotti per la prima infanzia come accaduto a Bari e a Civitavecchia a istituti religiosi e bambini, in data 8 maggio la sezione di Bari ha donato al Pronto Soccorso del Policlinico di Bari sei termometri non conctat infrared grazie alla generosità di alcune persone.I termometri sono stati consegnati, previa regolare accettazione, nelle mani del direttore del Pronto Soccorso prof .Vito Procacci dalla Vice Presidente Nazionale della Associazione Crocerossine d’Italia Onlus Santa Fizzarotti Selvaggi e dalla responsabile della sezione di Bari Grazia Andidero. La sezione di Bari, infatti, ha avviato da tempo con il Pronto Soccorso un raporto di collaborazione per un discorso formativo del rapporto medico-paziente. E nel Natale 2019 con il consenso delle Autorità del Policlinico ha organizzato nella sala di accoglienza del Pronto Soccorso grazie alla socia prof. Adriana De Serio docente del Conservatorio e musicoterapeuta, e di intesa con il Prof. Procacci un Concerto augurale per tutti i pazienti.