Loredana Errore, il nuovo singolo e l'incidente che le cambiò la vita

La copertina del nuovo singolo 100 Vite di Loredana Errore

Un lungo silenzio e il tragico incidente che le ha cambiato la vita. Loredana Errore torna a cantare e lo fa con il suo nuovo singoloun nuovo capitolo della vita della cantante siciliana, ex alunna della scuola di Amici, dopo l'incidente del 4 settembre del 2013 in cui si ribaltò con la sua auto e rischiò la paralisi.Sono trascorsi dieci anni dalla sua partecipazione al talent e per Loredana si sono aperte le porte del successo tra dischi, tour in giro per l'Italia e l'affetto dei fan. ''Questo ritorno è un vero regalo che mi ha donato la vita''- ci racconta Loredana. 100 Vite è accompagnato dal videoclip ed è disponibile anche in vinile.Molto bene, grazie. Il peggio è passato. Sono piena di vita e di gioia, nonostante il periodo che ci lasciato tutti sbigottiti, perché mi reputo una rivoluzionaria del bene e mi oppongo a tutte le situazioni negative.Questo ritorno è un vero regalo che la vita, per quanto abbia atteso questa ripartenza, abbia voluto donarmi. È una magia che non mi aspettavo ricadesse come un orologio svizzero ai miei 10 anni di carriera. Troppo felice che il tutto si sia risolto con questo nuovo singolo pieno di 100 vite da cantare e vivere.Un bilancio in positivo dato che posso fare quello che più mi piace, ovvero cantare e rendermi utile facendo della musica una bella nota di accompagnamento, ma ancora ho davvero tanto da recuperare, come cose da rifare e fare per il tempo perduto.Si, ho avuto l’onore di cantare brani scritti da Biagio, Kekko e tanti altri. Ricordo davvero tanti autori talentuosi e tutti con bei messaggi da comunicare. Oggi se pensassi ad un duetto, lo penserei tutto al femminile con Giorgia perché è una di quelle interpreti che dona se stessa mettendo a nudo le sue emozioni.Con gli occhi dell’amore per la vita. Oggi pensare al futuro è una gran cosa perché ci sono molte incertezze ma quello che mi fa vedere con sostanza tutta la mia vita è la musica e la fede che allietano dando una marcia in più ai miei giorni, facendo accadere cose sempre significative che mi inducono a non perdere la strada maestra che parte e riconduce sempre al cuore.