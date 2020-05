Patuanelli: "Le imprese che rispettano protocolli non sono responsabili dei contagi"

ROMA – “Credo che sia una preoccupazione giusta”. A dichiararlo il ministro per lo Sviluppo economico,, a Radio24, ha risposto alle preoccupazioni delle imprese sulle responsabilità per eventuali contagi dei dipendenti.“Quelle che rispettano i protocolli di sicurezza – ha aggiunto – non possono essere rutenute resposanbili. E’ giusto che le imprese mettano in sicurezza i propri dipendenti, ma questo è il massimo che possiamo chiedere”.In merito al Dl Rilancio, Patuanelli ha annunciato: “Stiamo per pubblicare in Gazzetta ufficiale tra oggi e domani il decreto da 55 miliardi. Credo che sia la manovra finanziaria più ampia fatta da questo paese – ha aggiunto -. Parlare di lentezza non credo sia corrispondente alla realtà dei fatti”.