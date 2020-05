San Nicola: il Covid non ferma i negozianti

(credits: GalleryA Fb)

BARI - È il caso di, in via Abbrescia 83/A, il negozio di abbigliamento di, che ha voluto, per tutto il mese, esporre nelle sue grandi vetrine, seppur a negozio chiuso e attività ferma a causa dell’, bellissimedegli artistiSi tratta di, cominciati da Franco e conclusi dalla figlia Paola Bernasconi dopo la morte del padre e custodite nella Chiesa Russa.L’orgoglio di Paola nel poter esporre pubblicamente le, in una location così in vista e gestita da una donna altrettanto. È la risposta di negozianti e artisti sensibili, che non rinunciano a vivere e a far vivere, seppur in modalità diverse, l’emozione dell’. #andràtuttobene