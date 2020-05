- In periodo di smart working, un incendio è scoppiato al centro impiego in Via Giovanni Paolo II di Lecce, per cause ancora da accertare. Le fiamme, subito domate senza l'aiuto dei Vigili del Fuoco, hanno distrutto un faldone di documenti, mentre un secondo sarebbe stato salvato. Sul posto è intervenuta la Polizia Scientifica per esaminare alcuni elementi utili alle indagini per stabilire la natura dell'incendio.