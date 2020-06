Albano in crisi per il lockdown

Albano in un'intervista a Diva e Donna ha parlato delle conseguenze che ha subito dal lockdown. Il cantante pugliese ha dichiarato, infatti, che il ristorante e l'albergo di Cellino San Marco, di sua proprietà, sono chiusi a causa delle restrizioni Covid-19 e col blocco dei concerti riuscirà a coprire le spese dei suoi impianti per circa un anno.Albano, nel corso dell'intervista, ha rivelato di percepire una pensione di 1470 euro e nei suoi concerti è accompagnato da una ventina di persone, con altrettante che ruotano, per un totale di 50 famiglie che si troverebbero senza reddito, ma conclude l'intervista con la ritrovata serenità casalinga grazie alla quale è riuscito a dimagrire: "Non mi era mai capitato di stare quattro mesi di seguito a casa. Così ne ho approfittato per mettermi a dieta. E faccio tanto movimento. Sono riuscito a perdere ben 4 chilogrammi. Ne sono orgoglioso".