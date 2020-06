"Ari&Anna", una sit-com per volersi bene a tavola

Anna la bassettosa è così "umana" da preferire sia un tenero cavolo e le sue fibre benefiche e sia un boccone di pizza rustica barese. Accade nella sit-com di Ari&Anna " Un pranzo a sorpresa", che la biologa nutrizionista (studio ad Andrano) ha ideato e scritto e che sulla sua pagina Facebook (@biologanutrizionistaariannamusaro) ha spopolato in quanto a visualizzazioni e condivisioni. E' un piccolo fenomeno che intercetta la voglia di ripartire dopo il lungo lockdown dovuto alla diffusione del Covid-19 su scala planetaria.Con leggerezza e spontaneità", sorride Arianna che con i suoi collaboratori si gode il bel momento sui social. Proprio quel che occorre per mettersi quel brutto periodo alle spalle e guardare avanti con uno sguardo positivo. Contro la depressione, nostra e dei consumi, ora che lentamente stiamo uscendo dal tunnel, sperando di non doverci mai più rientrare, come pure sta accedendo.La sit-com dura 5 minuti ed è la prima di cinque puntate, che andranno in onda il venerdì. La seconda è stata già messa in onda e ha superato, come interesse del pubblico, quella dell'esordio. Forse per la presenza dei bambini, che si sa sono attori nati. Ma anche alla grande professionalità del regista Virgilio Matteo Giunca.Il concept di fondo è come comportarsi a tavola per volersi bene e dare qualità alla vita. Accorgimenti semplici ma efficaci. Con Arianna (che interpreta Ari), il basset hound Anna e Giunca (che firma anche il montaggio), lavorano: Luigina Saracino (la sorella), Salvatore Accogli che dà la voce alla cagnolina, Martina e Jacopo (i due bambini), Arianna Sararacino (l'amica) e con la partecipazione straordinaria di Gustavo D' Aversa (il fidanzato). Segretaria di edizione è Chiara Musarò. Le musiche sono prese da www.bensound.com.La giovane biologa-nutrizionista ha firmato sinora due libri, "Ricette celestiali" (2018) e "Anna la bassettosa e l'educazione alimentare" (2019), molto apprezzati dal pubblico e anche dall'esperta Rosanna Lambertucci. Un terzo lavoro su come arrivare a cento anni in salute è all'esame di alcuni editori nazionali.