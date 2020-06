Paperissima Sprint festeggia 30 anni e torna in tv

Questa sera dalleore 20.35 su Canale 5, parte la nuova edizione di Paperissima Sprint, il varietà estivo firmato da Antonio Ricci. La nuova edizione ci accompagnerà per tutta l'estate al posto di Striscia la notizia. Alla conduzione confermato Vittorio Brumotti (per l'ottava volta al timone del programma), affiancato dalle bellissime veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva e dall'immancabile Gabibbo (presenza fissa dal 1990)."Una delle novità di quest’anno",sarà l’iniezione di adrenalina che daremo al programma: porteremo i telespettatori nei luoghi segreti dei miei allenamenti in Liguria, in un mix tra acrobazie e papere. Ne vedremo delle belle!".Tra gag inedite e filmati divertenti provenienti da tutto il mondo, le risate non mancheranno. E quest'anno Paperissima Sprint festeggia anche 30 anni: infatti la prima edizione del programma risale al 1990 e andò in onda su Italia Uno.