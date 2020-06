Basket: il prossimo campionato di A/1 si giocherà a porte aperte

Il prossimo campionato di A/1 di basket maschile che inizierà il 27 Settembre, si giocherà a porte aperte, con una presenza ridotta di spettatori. Il Consiglio Federale della Fip, che si è riunito in video conferenza ha approvato un lodo salva città per la stagione 2020/21, per aiutare le società professionistiche di basket maschile, in seguito all’emergenza Covid 19, che ha portato per questa stagione all’annullamento dei tornei di A/1 , A/2 e B.Il Presidente della Fip, la Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci ha dichiarato: ”Il lodo serve a individuare risorse finanziarie per le società di basket. Ci sarà un sostegno di 7,7 milioni di Euro, una decurtazione del 20% sulle tasse gara in A/1, A/2 e B maschile, e una decurtazione del 10% sulle quote per rinnovare le tessere ad allenatori e preparatori atletici”. Prima del prossimo torneo, si giocherà dal 29 Agosto la Supercoppa, a cui parteciperanno tutte le 18 squadre che disputeranno il Campionato di A/1 della prossima stagione.