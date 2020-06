Premier League: ufficializzate le prime tre giornate

Sono state ufficializzate le prime tre giornate della Premier League, che riprende dopo lo stop per il Covid 19. Il 17 Giugno si giocheranno due recuperi. Alle 18 Aston Villa-Sheffield United e alle 20,15 Manchester City-Arsenal. Il Campionato riprenderà in modo completo dal 19 Giugno. In quella data si disputeranno alle 18 Norwich-Southampton, e alle 20,15 Tottenham-Manchester United.Il 20 Giugno si giocheranno alle 12,30 Watford-Leicester, alle 15 Brighton-Arsenal, alle 17,30 West Ham-Wolverhampton e alle 19,45 Bournemouth-Crystal Palace. Il 21 Giugno si disputeranno alle 14 Newcastle-Sheffield United, alle 16,15 Aston Villa-Chelsea e alle 19 Everton-Liverpool. Il 22 Giugno alle 20 si svolgerà Manchester City-Burnley. Il big match Manchester City-Liverpool, si giocherà il 2 Luglio alle 20,15.