ArcelorMittal, Palombella (Uilm): “Alta tensione negli stabilimenti, Governo pubblichi contenuto piano industriale presentato”

ROMA - “In queste ore si stanno vivendo momenti di alta tensione in tutti gli stabilimenti. ArcelorMittal ha dichiarato di aver presentato un piano industriale che, secondo fonti giornalistiche, sarebbe di 500 pagine e prevederebbe 4 mila esuberi, ritardi negli investimenti ambientali, nell'ammodernamento e manutenzione degli impianti. Se venisse confermato sarebbe numeri inaccettabili e drammatici. Da parte del Governo non vi sono ancora dichiarazioni ma solo silenzio”. Lo dichiara, Segretario Generale Uilm.“Chiediamo al Governo di farci conoscere immediatamente il contenuto di questo piano perchè sarebbe inaccettabile che migliaia di lavoratori e intere comunità rimanessero appesi a notizie di stampa non confermate ufficialmente o nuovamente a piani industriali secretati. Patuanelli convochi subito incontro al Mise” conclude.