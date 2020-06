Basket: l'americano Brown potrebbe rimanere all'Happy Casa Brindisi

(credits: Happy Casa Fb)

In A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi è attiva sul mercato. Il presidente della società pugliese Nando Marino contatterà presto l’americano John Brown, per farlo restare a Brindisi. Il direttore sportivo Giofrè cercherà di confermare gli americani Kelvin Martin e Tyler Stone. L’Happy Casa sarebbe interessata a Totè del Pesaro. I tifosi della squadra pugliese e la società sono rimasti molto dispiaciuti per l’addio dell’americano Adrian Banks, il quale in scadenza di contratto il 30 Giugno, ha preferito andare alla Fortitudo Bologna invece di restare a Brindisi.Marino gli aveva proposto un contratto importante dal punto di vista economico, ma la società emiliana gli ha garantito l’ingaggio più alto della società pugliese e Banks ha lasciato l’Happy Casa. Marino e Giofrè non si sono demoralizzati e cercheranno di allestire una squadra molto competitiva. Gli obiettivi sono la qualificazione ai play off scudetto, arrivare il più avanti possibile in Coppa Italia e cercare di fare bene anche in Europa, se la società pugliese disputerà una Coppa Europea.