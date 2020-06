Numismatica, 'Storia delle monete dei re longobardi': videoconferenza a Bari

BARI - Dopo il successo dell’incontro in videoconferenza con il, ilripeterà la relazione del 30 Maggio 2020 “Storia delle monete dei re longobardi”, interrotta a causa di eventi atmosferici inaspettati per intensità e durata."Colucci, con grande disponibilità, ha accettato di tornare sull’argomento e di questo, personalmente, a nome della Società che presiedo e interpretando i sentimenti di quanti hanno avuto modo di partecipare a quella digital conference gli siamo grati. Pertanto il professore Giuseppe Colucci sabato 27 Giugno 2020, alle ore 17,00 tornerà ad illustrarci la 'Storia delle monete dei re longobardi'". Lo dichiara il, presidente della Società Mediterranea di Metrologia Numismatica.Seguirà la discussione, con possibilità per i partecipanti di porre, in diretta, domande al relatore. Per il collegamento è necessario inviare il personale indirizzo di posta elettronica all’email: some.menum18@hotmail.com Agli interessati sarà inviato a titolo non oneroso il link necessario alla partecipazione in diretta.L’invito allaè rivolto a tutti, con il solo limite tecnico di 200 partecipanti, precisando che tutti coloro che hanno preso parte alle precedenti videoconferenze possono non inviare l’adesione i quanto già iscritti.