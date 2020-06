Serie A, Calcio Femminile: la Pink Bari ottiene la terza salvezza consecutiva

In Serie A di calcio femminile la Pink Bari ha ottenuto la terza salvezza consecutiva, dopo l’annullamento del Campionato per il Covid 19. La presidentessa della squadra pugliese Alessandra Signorile ha dichiarato:”E’ stata presa la decisione più giusta. Non era possibile riuscire ad applicare il protocollo sanitario. Riprendere non era pensabile, troppo rischioso. Siamo soddisfatti per questa terza salvezza consecutiva. E’ stato un torneo in cui abbiamo fatto bene. L’allenatrice Cristina Mitola sarà confermata per la prossima stagione.Resteranno anche la capitana Francesca Soro e la vice capitana Jenny Piro. Allestiremo una squadra competitiva puntando su giovani calciatrici. Il professionismo è molto vicino per il calcio femminile , probabilmente anche per la prossima stagione le calciatrici rimarranno con lo status di dilettanti. Ma tra due stagioni le calciatrici diventeranno professioniste. Sarà importante capire quanto denaro la Federazione vorrà continuare a investire sul calcio femminile”.