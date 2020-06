Coronavirus: superati i 6,5 milioni di casi nel mondo

ROMA - Cresce in modo esponenziale la pandemia da coronavirus indove nelle ultime 24 ore i contagi hanno raggiunto quota 1.136.034 (+46.555) ed i morti sono stati 56.426 (+2.195). Sono i dati che emergono oggi da una statistica elaborata dall'ANSA sulla base dei dati di 34 Nazioni e territori latinoamericani.Saldamente in testa alla classifica è sempre ilche ha accumulato 584.016 contagiati (+46.555), ossia la metà di quelli esistenti in tutta la regione, e 32.548 morti (+2.195). In seconda posizione, anche se distante, ilcon 178.914 contagi e 4.894 morti, seguito dal(113.628 e 1.275).I numero di casi di coronavirus nel mondo ha superato la soglia dei: è quanto emerge dal conteggio aggiornato dell'università americana. I dati pubblicati dall'ateneo indicano ad oggi un bilancio di 6.511.696 contagi accertati, inclusi 386.073 decessi. Finora nel mondo sono guarite 2.807.420 persone.