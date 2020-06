Covid-19: Bonucci dona 19mila mascherine a 19 associazioni di Torino

Il difensore della Juve Leonardo Bonucci ha compiuto un gesto di grande solidarietà. Ha deciso di donare 19 mila mascherine, a 19 associazioni di Torino. Le prime 8 le ha consegnate ieri a Sermig, Sede di Save the Children, Casa Benefica, Servizio Emergenza Anziani, Gruppo Abele, AMMP Onlus, Un Sogno per tutti, Punto Luce Torino e Fondazione Paideia.A queste associazioni ha donato 1000 mascherine. Le altre 11mila le consegnerà venerdì mattina, ad altre 11 associazioni di Torino. Bonucci ha portato mascherine con il suo autografo, per dare gioia alle famiglie che hanno bambini disabili. Bonucci ha ripreso gli allenamenti individuali con la Juve dal 4 Maggio. Ha ripreso gli allenamenti di gruppo dal 18 Maggio, e sarà pronto dal 13 Giugno a diventare protagonista in positivo con la squadra bianconera, per cercare di vincere la Coppa Italia, il Campionato di Serie A e la Champions League