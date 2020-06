Serie B: Roberto Occhiuzzi nuovo allenatore del Cosenza

In Serie B, Roberto Occhiuzzi è il nuovo allenatore del Cosenza. Sostituisce Giuseppe Pillon che si dimise il 19 Marzo per motivi familiari, durante il periodo di stop per il Covid 19. Occhiuzzi era il vice, il tecnico in seconda, di Pillon. Il presidente del Cosenza Eugenio Guarascio, ha scelto una soluzione interna.Guarascio ha dichiarato: ”La decisione di riprendere il torneo il 20 Giugno, è giusta. Ora ci sono condizioni sanitarie molto sicure. Siamo soddisfatti di Roberto Occhiuzzi, e lo abbiamo scelto per allenare la squadra alla ripresa del campionato. Cercheremo di ottenere almeno sei vittorie, per salvarci”.Ascoli-Cremonese della sesta giornata di ritorno, non giocata per il Covid 19, si recupera il 17 Giugno. Il Campionato di Serie B riparte in modo completo il weekend del 21 Giugno, con le partite della decima giornata di ritorno. In B ci saranno cinque sostituzioni durante le gare.