Dl scuola, maratona notturna per scongiurare decadenza

ROMA - Maratona notturna alla Camera per il dl Scuola.. Dopo una interruzione per la sanificazione dell'aula, è ripresa la seduta a Montecitorio, interrotta da una ulteriore nuova sanificazione. L'ha portato a momenti di grande tensione in Aula, con la sospensione della seduta quando i leghisti hanno innalzato un striscione con sopra scrittoE' stata la stessa maggioranza a chiudere questa notte i canali di dialogo, mentre diversi esponenti del centrodestra, specie, hanno cercato invano contatti con i gruppi della coalizione di governo per trovare un accordo e concludere il voto in giornata.L', scenario che susciterebbe la rabbia delle famiglie che potrebbe scaricarsi contro le opposizioni. I lavori sono così proseguiti tutta la notte e tutta la giornata di venerdì e proseguono, ininterrottamente, fino a sabato mattina con il voto finale.