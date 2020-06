F1, ufficializzati i primi 8 appuntamenti: il via in Austria il 5 luglio

La F1 ripartirà tra poco più di un mese. Nella giornata odierna sono state ufficializzate le prime otto gare del Mondiale, con un calendario riveduto a causa della pandemia. I primi due round si terranno in Austria al Red Bull Ring il 5 e il 12 luglio. Poi toccherà all'Hungaroring (19 luglio).





Come l'Austria anche la Gran Bretagna avrà la doppia gara a Silverstone (2 e 9 agosto), poi il Circus si sposterà in Spagna al Montmelò nella settimana di Ferragosto. Dalla Catalogna al Belgio per la gara di Spa (30 agosto) e poi rotta verso Monza per il GP d'Italia (6 settembre)





Questi primi appuntamenti saranno disputati a porte chiuse.