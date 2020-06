Serie A: dalla prossima stagione si giocherà dal 12 settembre

FRANCESCO LOIACONO - Il Campionato di Calcio di Serie A della prossima stagione inizierà il 12 Settembre. Lo ha comunicato il presidente della Federcalcio Gravina, che ha dichiarato: ”Sulla quarantena la valutazione sarà fatta prima della ripresa, ma la norma crea ansia a tutto il movimento. L’algoritmo stabilisce una classifica con giusti criteri, che tengono conto delle gare in casa e fuori casa, e dei gol fatti e subiti. Con l’eventuale stop del campionato di questa stagione per il Covid 19, la classifica sarà ponderata. Ma sono ottimista, il torneo arriverà fino in fondo".





"Manderemo al Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora una proposta nuova sull’isolamento di tutta la squadra in caso di un positivo. Mi auguro che dopo un confronto col CTS, il Comitato Tecnico Scientifico del Governo, ci sia qualche allentamento alle restrizioni. Spero di poter vedere una piccola presenza di pubblico negli stadi, per la fine del Campionato di Serie A”, ha concluso Gravina.