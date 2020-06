Immuni è disponibile in tutta Italia, ecco come funziona

Il codice serve all’operatore sanitario per far partire l’invio di una notifica a chi ha Immuni sul suo smartphone e nei 14 giorni precedenti è stato a due metri di distanza dal positivo per almeno 15 minuti.

L’app è stata scelta dai ministeri di Innovazione e Salute e sviluppata dalla milanese Bending Spoons, basandosi sul sistema di Apple e Google, in modo tale che sia praticamente impossibile risalire all’identità di chi la usa.

ROMA - Attiva da oggi su tutto il territorio nazionale dopo l'app per il tracciamento del contagio. Dalla sicurezza al trasferimento dei dati, ecco come funziona:Quando un soggetto riceve la diagnosi di positività al Coronavirus Covid-19 gli viene chiesto se ha scaricato l’app (lo hanno già fatto in 2,5 milioni) e se vuole fornire il codice di sblocco generato dall’app stessa.