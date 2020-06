In azienda come a casa, il risparmio energetico come chiave della ripresa secondo il Sabaf Group

MILANO - In un contesto in cui il risparmio energetico e l’ottimizzazione delle risorse saranno elementi fondamentali per la ripresa economica e la salvaguardia del pianeta, il Gruppo Sabaf, multinazionale italiana tra i leader europei nel settore dei componenti per elettrodomestici, si conferma pioniere in questo campo annunciando il passaggio alla nuova edizione della norma 50001 (2018) che definisce i requisiti per un Sistema di Gestione dell’Energia.Alla stregua di un qualsiasi nucleo familiare, il Gruppo Sabaf si preoccupa di tenere sotto controllo i consumi ma, diversamente da una famiglia, è in grado di analizzare ogni singolo componente che contribuisce al consumo di energia. I numeri energetici diventano chiari, trasparenti e ogni macchinario, lampada o accessorio viene valutato con un’ottica imprenditoriale ma che non è così lontana dall’economia domestica. Una logica del risparmio e soprattutto agli sprechi che tanto impoveriscono il nostro pianeta.L’ottenimento di questo aggiornamento della certificazione (Sabaf era già certificata ISO 50001 dal 2015) va nella direzione intrapresa dall’azienda fin dalla sua nascita e che fa del rispetto dell’ambiente uno dei suoi tratti distintivi. Questa certificazione ha un grandissimo valore sia economico che strategico. La comunità europea ha stabilito infatti, per il 2030, l’obiettivo del 32,5% in termini di efficienza energetica e se altre aziende faticheranno ad adeguarsi, Sabaf è già pronta. Ma perché la ISO 50001:2018 è così importante?Come conferma Andrea Poletti, Environment, Health and Safety Manager del Gruppo Sabaf, “la nuova norma ISO 50001:2018 facilita l’integrazione del SGE con tutti gli altri sistemi di gestione aziendale e contribuisce a migliorare la gestione energetica come elemento strategico e di business. Il monitoraggio costante delle performance energetiche dei processi produttivi permette la piena visione in tempo reale di deviazioni rispetto alle baseline di riferimento. Ulteriormente queste informazioni fungeranno da spunto su eventuali modifiche green, importanti per gli ecosistemi ma anche per l’economia aziendale”Oltre a garantire minor costi su consumi energetici, la ISO 50001 ha altri vantaggi:è un supporto per l’organizzazione nell’ottimizzazione delle attività di consumo energetico.è trasparente e facilita la comunicazione sulla gestione delle risorse energetiche.identifica le best practices di gestione dell’energia.supporta la selezione delle nuove tecnologie di efficienza energetica da applicare.è lo strumento per migliorare la gestione dell’energia per ridurre le emissioni di gas a effetto serra.consente l’integrazione con altri sistemi di gestione organizzativa, come ambiente, salute e sicurezza.Il Gruppo Sabaf scommette sull’efficienza sia dal punto di vista dei prodotti che da quello delle infrastrutture facendo un decisivo passo in avanti verso quella logica dell’imprenditoria responsabile di cui vuole essere portavoce.Fondata nei primi anni ‘50, Sabaf è cresciuta costantemente fino a divenire oggi, tramite il Gruppo omonimo, il principale produttore in Italia e uno tra i primi produttori mondiali di componenti per apparecchi domestici. Il Gruppo Sabaf impiega oggi oltre 1.000 dipendenti ed è attivo con la capogruppo Sabaf S.p.A. e con le controllate Sabaf do Brasil, Sabaf Turchia e Sabaf Cina, nella produzione di rubinetti, termostati gas e bruciatori domestici, con A.R.C. S.r.l., che produce bruciatori per la cottura professionale, Faringosi Hinges S.r.l. e C.M.I. S.r.l., leaders nella produzione di cerniere per forni, lavatrici e lavastoviglie, Okida Elektronic, operante nel settore della componentistica elettronica per elettrodomestici.Il know-how tecnologico, la flessibilità produttiva e la capacità di offrire una vasta gamma di componenti - progettati anche in base alle necessità dei singoli clienti, ed in linea con le specifiche caratteristiche dei mercati di riferimento - rappresentano fondamentali punti di forza del Gruppo in un settore a forte specializzazione in cui la domanda è in continua evoluzione e sempre più orientata verso prodotti che garantiscono assoluta affidabilità e sicurezza.