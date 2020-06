Intimissimi Uomo, tra ironia e divertimento con la capsule di Michey Mouse

(Credits - Ufficio Stampa)

Intimissimi Uomo non rinuncia mai al suo tocco di ironia e divertimento e chiama all’appello uno tra i personaggi più divertenti e amati di sempre, Mickey Mouse.L’intramontabile icona pop diventa il protagonista di una capsule di boxer comfy e versatile che allieterà le nostre giornate estive. Mickey Mouse ci coinvolge con il suo spirito positivo e ottimista. Dal suo debutto sul grande schermo con Steamboat Willie, il 18 novembre 1928, Mickey è diventato un personaggio trasversale che spazia dal cinema al fashion.Il boxer mare Intimissimi Uomo si colora con le divertenti stampe all-over di Mickey Mouse, per chi ama la moda ma non vuole prendersi troppo sul serio.Completa la capsule uno slip a stampa Mickey Mouse destinato a chi cerca massima libertà di movimento anche in spiaggia insieme ad un’abbronzatura impeccabile.