Istat: crollano gli occupati aprile, -274mila in un mese

ROMA - Crolla l'occupazione in Italia a causa del Covid-19. Ad aprile 2020, mese caratterizzato dal lockdown, si contano 274 mila occupati in meno rispetto a marzo. Lo rileva l', parlando di una "marcata diminuzione". L'effetto dell'emergenza Covid-19 sul mercato del lavoro "appare decisamente più marcato rispetto a marzo","L' occupazione ha registrato una diminuzione di quasi 300 mila unità, che ha portato nei due mesi a un calo complessivo di 400 mila occupati e di un punto percentuale nel tasso di occupazione", viene sottolineato nel commento che accompagna le stime.Gli inattivi, coloro che né hanno né cercano un lavoro, ad aprile, mese di lockdown, salgono di 746mila unità. L'istituto parla diAd aprile il tasso di disoccupazione scende al 6,3% dall'8,0% di marzo.Si tratta del minimo dal novembre del 2007. Pesa l'effetto del lockdown, con 484 mila persone in meno che cercano lavoro (-23,9% rispetto a marzo). Il numero dei disoccupati, appunto di coloro che sono a caccia di un impiego, cala a 1 milione e 543 mila.