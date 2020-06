La Juventus Under 23 vince la Coppa Italia di Lega Pro e accede al primo turno dei play off

A Cesena la Juventus Under 23 ha vinto la Coppa Italia di Lega Pro e accede al primo turno dei play off per la promozione in Serie B, che si giocherà giovedì 9 Luglio. I bianconeri di Fabio Pecchia hanno sconfitto 2-1 in finale la Ternana. Nel primo tempo al 9’ gli umbri sono passati in vantaggio con Mammarella su punizione. Al 12’ la Juve Under 23 ha pareggiato con Brunori su rigore, dato per un fallo di Russo sullo stesso Brunori.I bianconeri insidiosi. Un colpo di testa di Del Sole ha centrato la traversa. Al 45’ la Juventus Under 23 è passata in vantaggio con Rafia, tiro di destro. Nel secondo tempo la squadra di Fabio Pecchia è andata vicina al terzo gol con Wesley. Al 38’ la Ternana è rimasta in dieci. Espulso Defendi per doppia ammonizione. Primo trofeo della sua storia per la Juventus Under 23. Un successo meritato per i bianconeri. Buona partita disputata dalla Ternana, nonostante il ko subito. Gli umbri nei play off giocheranno mercoledì 1 Luglio in casa contro l’Avellino.