Tennis, Campionati Assoluti: Arnaboldi e Sonego volano in finale

Ai Campionati Assoluti di Tennis a Todi in provincia di Perugia in Umbria, si sono giocate le semifinali. Tra gli uomini nella prima semifinale Andrea Arnaboldi ha vinto 6-1 6-2 contro Andrea Vavassori e si è qualificato per la finale. Affronterà nell’atto conclusivo di questa manifestazione Lorenzo Sonego, il quale ha superato 6-4 7-6 Lorenzo Giustino nell’altra semifinale. Andrea Arnaboldi ha 32 anni, è nato a Milano. E’ il numero 208 al mondo nella Classifica ATP. Il suo miglior piazzamento è stato numero 153 al mondo nel 2014.Lorenzo Sonego ha 25 anni, è nato a Torino. E’ il numero 46 al mondo nella Classifica ATP. Tra le donne nella prima semifinale Martina Trevisan ha vinto 7-5 6-4 contro Elisabetta Cocciaretto e si è qualificata per la finale. Sfiderà Jasmine Paolini che ha sconfitto 6-2 6-3 Camilla Rosatello nell’altra semifinale. Martina Trevisan ha 26 anni, è nata a Firenze. E’ la numero 153 al mondo nella Classifica WTA. Il suo miglior piazzamento è stato 144 al mondo nel 2017. Jasmine Paolini ha 24 anni, è nata a Castelnuovo di Garfagnana in provincia di Lucca. E’ la numero 95 al mondo nella Classifica WTA.