La Puglia 'posticipa' i saldi

I saldi pugliesi quest'anno inizieranno più tardi del 'solito', dall'1 agosto con durata fino al 15 settembre. A deciderlo è stata la Giunta regionale, con la premessa che il calendario potrebbe cambiare in base alla situazione epidemiologica del virus.Il documento spiega che il commerciante non potrà iniziare a promo di inizio saldi, ma dovrà dare comunicazione al Suap 5 giorni prima, nel caso in cui volesse mettere in vendita capi di fine stagione o a saldo.