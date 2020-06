Play out, Lega Pro: il Bisceglie perde 1-0 in casa con la Sicula Leonzio

Nell’andata dei play out del girone C di Lega Pro il Bisceglie ha perso 1-0 in casa contro la Sicula Leonzio. Nel primo tempo i siciliani sono andati vicini al gol con Catania. Il Bisceglie ha centrato la traversa con Abonckelet di testa. La Sicula Leonzio insidiosa con Provenzano. I pugliesi hanno colpito di nuovo la traversa con Zibert, tiro da fuori area. Al 33’ la Sicula Leonzio è passata in vantaggio con Bariti, tiro di destro. Nel secondo tempo il Bisceglie ha sfiorato il pareggio con Rafetraniaina. I siciliani sono andati a un passo dal raddoppio con Palermo.La Sicula Leonzio è rimasta in dieci. Al 93’ è stato espulso Scardina per aver colpito con una gomitata Diallo. Sconfitta immeritata allo Stadio “Gustavo Ventura” per il Bisceglie. La squadra pugliese dovrà vincere 2-0 a Lentini in provincia di Siracusa martedì 30 Giugno nel ritorno, per evitare la retrocessione in Serie D. Alla Sicula Leonzio basterà un pareggio per restare in Lega Pro.