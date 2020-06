Premier League: vincono il Wolverhampton e il Southampton

Nella trentaduesima giornata della Premier League il Wolverhampton ha vinto 1-0 a Birmingham contro l’Aston Villa ed è quinto a 52 punti. Decisivo il gol segnato al 17’ del secondo tempo da Dendoncker, tiro di destro su passaggio di Otto. Il Southampton ha vinto 3-1 a Watford ed è tredicesimo con 40 punti. Nel primo tempo al 16’ in vantaggio il Southampton con Ings, tiro da fuori area. Nel secondo tempo al 25’ ha raddoppiato Ings con un tiro in diagonale.Al 34’ la rete del Watford. Bednarek ha involontariamente deviato il pallone nella propria porta. Al 37’ il terzo gol del Southampton con Prowse su punizione. Nei quarti di finale della Coppa d’Inghilterra il Manchester United ha vinto 2-1 a Norwich e si è qualificato per la semifinale, per la quale si sono qualificati anche l’Arsenal che ha superato 2-1 in trasferta lo Sheffield United il Chelsea che ha vinto 1-0 a Leicester e il Manchester City che ha vinto 2-0 a Newcastle.