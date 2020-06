Sindacati contro ArcelorMittal: "Inaffidabile"

- I sindacatihanno diramato un comunicato congiunto in cui hanno invitato il Governo a fermare ulteriori trattative con, che ritengono inaffidabile. In una nota congiunta le tre single sindacali dichiarano al termine di un consiglio di fabbrica: “Inaccettabile l’atteggiamento del governo che continua a trattare con Arcelor Mittal, una controparte che ha dato dimostrazione di essere un soggetto inaffidabile e che non rispetta gli impegni sottoscritti continuando a rinviare gli investimenti sulle innovazioni tecnologiche e non garantendo la manutenzione degli impianti. Necessario a respingere il piano industriale della multinazionale con cui, ancora una volta, prova a ridisegnare prospettive differenti rispetto a quanto sottoscritto in sede ministeriale lo scorso 6 settembre 2018″.La sinergia dei tre sindacati ha dato vita ad una piattaforma in cui regolamentare le prossime iniziative di protesta, come lo sciopero di 24 ore indetto in tutto il siderurgico, compreso l'indotto, dalla giornata del 9 giugno.