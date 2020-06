Stagione finita per Baselli del Torino

Stagione finita per il centrocampista Daniele Baselli del Torino, in Serie A. Sarà operato al ginocchio destro per la lesione del legamento crociato anteriore, lunedì 8 Giugno a Bologna alla Clinica Toniolo. Si era infortunato in allenamento qualche settimana fa. Inizialmente la situazione per Baselli, non sembrava grave. Ma dopo numerosi controlli, il professor Stefano Zaffagnini ha deciso per l’operazione.Da decidere i tempi di recupero. Baselli rientrerà in campo nella prossima stagione, forse tra tre o quattro mesi. Il Torino dovrà rinunciare a lui dal recupero in casa col Parma in poi, cioè da quando per la squadra granata riprenderà il campionato, dopo lo stop per il Covid 19. Nel Torino a centrocampo sono infortunati anche Meitè e Lukic, ci sono notevoli difficoltà in questo reparto, per l’allenatore Moreno Longo.