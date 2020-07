Andrea Pirlo allenerà la Juventus Under 23

Andrea Pirlo allenerà la Juve Under 23 nella prossima stagione. Sostituirà Fabio Pecchia e Mauro Zironelli. Lo ha deciso il presidente della Juventus che gioca in Serie A Andrea Agnelli. La Juventus Under 23 ha vinto la Coppa Italia di Lega Pro e giocherà da giovedì 9 Luglio i play off per la promozione in Serie B. Pirlo ha avuto il patentino di allenatore nel Settembre del 2018.Ha giocato come centrocampista nella Juve in Serie A dal 2011 al 2015. Il suo vice forse sarà Roberto Baronio, il quale giocò con Pirlo nel Brescia al Torneo giovanile di Viareggio nel 1996 e gli Europei con l’Italia Under 21 nel 2000. Per Pirlo sarà a partire da Settembre la sua prima esperienza da allenatore in Lega Pro. Pirlo è soddisfatto della scelta effettuata. Pirlo sarà per i giovani calciatori della Juventus Under 23 un tecnico di grande personalità e carisma, ed è determinato a iniziare bene nella prossima stagione la sua nuova carriera di allenatore.