Basket: il San Severo acquista Marco Contento dallo Scafati

Lino Lardo oltre ad essere stato confermato come tecnico del San Severo per la prossima stagione, ha ricevuto un nuovo incarico a sorpresa. Allenerà anche, poiché il regolamento della Fip, la Federazione Italiana Pallacanestro, lo consente, l’Italia di basket femminile. Lo ha deciso il presidente della Fip Gianni Petrucci. Il direttore sportivo del San Severo Pino Sollazzo, cercherà di acquistare altri giocatori sul mercato. La squadra pugliese nella prossima stagione vuole ottenere la salvezza.

In A/2 di basket maschile il San Severo ha acquistato Marco Contento del 1991 dallo Scafati. Probabile la conferma di Ogide. Contento ha dichiarato:”Sono contento di giocare nella prossima stagione a San Severo. Giocare nella città in provincia di Foggia è importante per proseguire bene la mia carriera. Ho capito subito che a San Severo c’è una grande voglia di fare bene da parte della società. San Severo è una città molto innamorata della pallacanestro. I tifosi se sarà possibile giocare in casa con una presenza anche in forma ridotta di spettatori, riusciranno certamente a darci una mano”.