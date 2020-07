Basket: l'Happy Casa Brindisi conferma Guido e Cattapan

FRANCESCO LOIACONO - In A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi ha confermato il play Alessandro Guido del 2002. Ha esordito in A/1 il 24 Novembre 2019 in casa contro il Pistoia in questa stagione che è stata annullata per il Covid 19. Ha disputato anche la semifinale di Coppa Italia contro la Fortitudo Bologna a Pesaro. Resta a Brindisi anche il pivot Riccardo Cattapan, 23 anni. Due anni fa ha giocato nella Junior Casale Monferrato in A/2. In questa stagione ha disputato 7 gare in A/1. Entrambi garantiranno notevole freschezza atletica e velocità alla squadra pugliese. Il presidente Fernando Marino e il direttore sportivo Simone Giofrè continueranno ad attivarsi sul mercato. Si dovrà certamente continuare a rafforzare l’Happy Casa Brindisi per la prossima stagione. Sarà importante cercare di qualificarsi ai play off scudetto e andare avanti il più possibile in Coppa Italia.