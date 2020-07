Bonaccia Festival, un itinerario tra arte e suoni sul lungomare di Bari

L’associazione culturale MALTA DI GERIS promotrice del progetto APPRODO URBANO ( “Urbis” Pon Metro 2014-2020 ) organizza l’evento estivo BONACCIA FESTIVAL. Un itinerario artistico multidisciplinare fatto di parole, immagini, suoni e persone.Un percorso che costeggia il lungomare di Bari nel tratto prospicente la Muraglia. I frangiflutti a riva diventano tableaux evocativi allestiti con immagini. Il percorso è accompagnato dalle perfomance di voci narranti ed azioni.L’evento nasce grazie al lavoro partecipato svolto durante i laboratori di strada, sul territorio della città vecchia di Bari e curati dagli animatori del centro culturale APPRODO URBANO. L’obbiettivo è quello di rendere partecipi i cittadini alla vita culturale promossa dal basso e capace di creare senso di appartenenza e nuovi significati.I protagonisti di questa azione artistica sono gli abitanti della città vecchia. La collaborazione con personaggi della scena artistica barese dà forza all’azione che si apre all’intera città. In assonanza con la parola Approdo il titolo dell’evento riguarda una condizione climatica favorevole, all’arrivo, all’attracco, in un porto-luogo che è l’intenzione costitutiva del centro culturale “Approdo Urbano”I temi delle sette postazioni che ospiteranno le perfomance artistiche, avranno come indicazione le configurazioni ventose che alla costa normalmente si susseguono.I frangiflutti riporteranno le voci dei venti e le loro scie con parole onomatopeiche evocative, rappresentate scenograficamente con grandi lettere in cartapesta realizzate dai ragazzi ospiti dei laboratori del centro; su questo palcoscenico marino potranno essere ammirate le illustrazioni che raffigurano idealizzati paesaggi ventosi e marini dedicati ad Approdo Urbano, da Francesco Scotto, presente anche come autore nelle letture col suo racconto breve “ Nel segno del Maestrale”.La tipologia della performance varia in ogni postazione che porterà il nome del vento di riferimento, come fosse una musa ispiratrice.. Vento di GRECALE . Performance di decorazione col colore oscillante. Vento di MAESTRALE . Performance di lettura teatrale. Vento di LIBECCIO . Performance di suoni. Vento di SCIROCCO. Performance di poesia itinerante. Vento di PONENTE . Performance di tessitura. Vento di LEVANTE . Performance di teatro di strada. Vento di TRAMONTANA . Performance di pittura collettiva.Gli artisti coinvolti realizzeranno in sequenza una performance di circa 20 minuti in modo da consentire al pubblico itinerante di fermarsi presso ogni postazione lungo il percorso del BONACCIA festival e reciteranno, leggeranno, interagiranno con il pubblico.Le performance attoriali sono affidate all’estro di Renato Curci con la sua compagnia Circoforum. La poesia e i racconti a Letizia Cobaltini. I suoni si diffondono grazie all’eclettico Walter Forestiere. La pittura collettiva con il coinvolgimento del pubblico presente è a cura di Maria Pierno e degli animatori del centro, Mirella Diana, Anita Marmoreo, Michele Tota, Francesco Quadrato.l’APPRODO URBANO declinerà così la sua storia e le sue peculiarità grazie anche al lavoro di rete che si svilupperà con i partner esterni del progetto culturale: RCU murat San Nicola; Ass. europea Tracialand-Italia; Istituto comprensivo umberto I san Nicola; Coop sociale Il Nuovo Fantarca; Veloservice; Ass. Michele Fazio; Ass. Joyful People; Ass. ArTA aps .Interverra l'assessore alle politiche educative del comune di Bari Paola Romano che da vicino segue le attività di URBIS