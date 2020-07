Lecce Fiorentina: banco di prova importante per i salentini

Domani alle 21,45 il Lecce giocherà allo Stadio “Via del Mare” con la Fiorentina nella trentatreesima giornata di Serie A. Per i salentini sarà una partita abbastanza insidiosa. I toscani dopo il pareggio 1-1 in casa con il Verona cercheranno i tre punti per avvicinarsi alla zona Europa League. I salentini dopo il pareggio 0-0 a Cagliari devono vincere per abbandonare il terzultimo posto, nella corsa verso la salvezza. Nel Lecce il tecnico Fabio Liverani dovrà rinunciare a Lapadula Falco e Calderoni infortunati. Esterni Petriccione e Majer. Regista Saponara.In attacco Farias e Babacar. Nella Fiorentina l’allenatore Pasquale Iachini non potrà utilizzare Benassi per problemi muscolari. Sulle fasce Castrovilli e Dalbert. Trequartista Ribery. In avanti Cutrone e Chiesa. Nell’ultimo precedente in Serie A a Lecce tra le due squadre, il 5 Maggio 2012 vinsero i toscani 1-0. Decisivo fu il gol realizzato al 35’ del primo tempo da Cerci. Nell’andata il Lecce vinse 1-0 a Firenze. La partita si giocherà a porte chiuse per il Covid 19.