Nuovo prefetto di Lecce, gli auguri di Paolo Pellegrino

LECCE - “Auguri di buon lavoro al nuovo prefetto di Lecce, Maria Rosa Trio. Siamo sicuri che l’intera provincia, come già avvenuto con la dottoressa Maria Teresa Cucinotta - a cui va il nostro più sentito ringraziamento per l’egregio lavoro svolto in questi anni nel Salento - potrà contare su un altro validissimo rappresentante dello Stato. Solo il costante patto di collaborazione tra prefetto, forze dell’ordine, istituzioni locali e cittadini consente alle comunità di affrontare vecchie e nuove sfide sociali e di generare i naturali anticorpi contro l’illegalità. Il Salento si appresta a vivere un’altra stagione estiva, certamente più diversa e insolita rispetto alle precedenti, ma sappiamo che lo Stato non farà mancare la sua presenza sul fronte del controllo del territorio e della sicurezza”. Lo dichiara il presidente di Italia in Comune alla Regione Puglia,