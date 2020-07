Play Off, Lega Pro: il Monopoli sfida la Ternana, la Juventus Under 23 gioca col Padova

A Firenze sono stati sorteggiati nella sede della Lega Pro gli accoppiamenti del primo turno Play Off Fase Nazionale. Le partite si disputeranno in gara unica giovedì 9 Luglio. La Juventus Under 23 affronterà alle 20,30 ad Alessandria il Padova. Esordirà il Monopoli. I pugliesi sfideranno alle 20, 45 allo Stadio “Vito Simone Veneziani” la Ternana. Il match sarà trasmesso in diretta TV su Rai Sport. Il Carpi dovrà vedersela alle 20,30 allo Stadio “Cabassi” contro l’Alessandria.Il Novara dopo la vittoria 3-0 a tavolino contro il Pontedera per la rinuncia dei toscani, giocherà alle 20,30 in trasferta contro il Renate. Il Potenza ospiterà allo Stadio “Viviani” la Triestina. Se dopo i 90 minuti regolamentari le squadre saranno in parità non si giocheranno i tempi supplementari, ma si qualificheranno per i quarti di finale le squadre meglio classificate prima dell’annullamento della fase regolare del torneo per il Covid 19. Una delle squadre qualificate affronterà nei quarti di finale il Bari il 13 Luglio. La squadra avversaria dei biancorossi di Vincenzo Vivarini si conoscerà dopo il sorteggio di venerdì 10 Luglio.