Play Off, Lega Pro: la Virtus Francavilla Fontana perde 3-2 a Catania ed è fuori

Nel primo turno dei play off di girone di Lega Pro, nel girone C la Virtus Francavilla Fontana ha perso 3-2 a Catania ed è stata eliminata. Nel primo tempo all’11’ sono passati in vantaggio i pugliesi con Perez in scivolata su cross di Perez. Al 21’ ha raddoppiato Vazquez di testa. Al 25’ i siciliani hanno accorciato le distanze con Biondi, tiro di destro. Nel secondo tempo all’11’ la squadra di Cristiano Lucarelli ha pareggiato con Curcio su rigore dato per un fallo di Caporale su Biondi. Al 47’ il Catania ha realizzato il gol decisivo con Pinto, tiro da pochi metri. I siciliani si sono qualificati per il secondo turno dei play off di girone.Il Catanzaro ha pareggiato 0-0 in casa col Teramo e si è qualificato per il miglior piazzamento in classifica rispetto agli abruzzesi al momento dell’annullamento della fase regolare della Lega Pro per il Covid 19. Stasera alle 20,30 la Ternana sfiderà in Umbria l’Avellino. Nel girone A il Novara ha pareggiato 0-0 in casa con l’Albinoleffe e si è qualificato per il miglior piazzamento in classifica rispetto ai lombardi. Nel girone B il Padova ha pareggiato 0-0 in casa contro la Sambenedettese e si è qualificato per il miglior piazzamento in classifica rispetto ai marchigiani.