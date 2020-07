Taranto, Borraccino all'inaugurazione del Login Hub Business Innovation Center

“Questa mattina ho partecipato all’inaugurazione del Login Hub - Business Innovation Center di Taranto : un Centro che utilizza uno stile di lavoro innovativo basato sulla condivisione di un ambiente fisico, spesso un ufficio, da parte di più soggetti che svolgono attività indipendenti.Una nuova modalità di lavoro che sta prendendo piede anche nei nostri territori e che come Regione Puglia sosteniamo e promuoviamo. E’ attivo infatti il bando regionale "Assegnazione di voucher a favore di soggetti fruitori di spazi e servizi di co-working e di makerspace/fablab di cui all'elenco regionale qualificato"che offre delle buone opportunità di sviluppo di attività nei più svariati settori, grazie all’utilizzo di questa modalità incentivata con voucher fino a 3.000 euro per i soggetti fruitori degli spazi comuni. Il bando si rivolge a liberi professionisti e imprenditori che, al momento della presentazione dell'istanza, esercitano una attività economica, o persone aspiranti esercenti attività economica non ancora in possesso di una partita IVA riferibile all'attività che intendono avviare, oppure persone iscritte ad albi di ordini e collegi, alla Gestione Separata dell'INPS, persone iscritte alla Camera di Commercio Industria e Artigianato.L'importo massimo finanziabile per ciascun voucher è pari ad euro 3.000,00 ed è valido per le spese di utilizzo di postazioni d'ufficio complete in stanze comuni o riservate, anche condivise, seppur in momenti diversi in relazione a tempi e modalità di fruizione, anche in open space. Il bando è disponibile sul sito della Regione Puglia.Ben vengano queste forme di condivisione, seppure di spazi fisici, che certamente ottimizzano risorse”.