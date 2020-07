Teatini Estate, al via la rassegna di spettacoli nell'ex Chiostro dei Teatini

LECCE - Un'estate di spettacoli nell'ex Chiostro dei Teatini: parte domani Teatini Estate, la rassegna culturale che il Comune di Lecce propone a cittadini e turisti.Quarantuno iniziative dal 18 luglio al 27 settembre animeranno il Chiostro tra musica, teatro e danza, un ricco calendario di iniziative possibile grazie alla stretta collaborazione tra Amministrazione comunale, associazioni e operatori del settore. Lo scorso 22 giugno infatti, il Comune di Lecce aveva invitato tutti gli operatori culturali interessati a collaborare alla realizzazione di un calendario condiviso attraverso una call pubblica, mettendo da parte sua a disposizione il Chiostro dei Teatini, gli allestimenti e le relative autorizzazioni. Dalla call è nato un fitto programma che prevede spettacoli teatrali, concerti di musica di vario genere tra cui la musica lirica, spettacoli di danza e di intrattenimento.Ad aprire la rassegna, domani alle ore 21 il Concerto di Franco Simone organizzato dall'Ordine dei Medici per celebrare i medici salentini e ringraziarli per la dedizione dimostrata durante la pandemia.“Questa rassegna – dichiara l'assessore allo Spettacolo, Paolo Foresio – è pensata e realizzata grazie ad una stretta collaborazione con le associazioni e gli operatori della città in un momento difficile per tutti a seguito dell'emergenza sanitaria. Abbiamo scelto i Teatini, dopo il successo della rassegna Teatini Cinema, come luogo in cui realizzare una serie di attività. L'estate leccese però non si limiterà a questo splendido contenitore. Stiamo preparando un fitto cartellone di spettacoli gratuiti da realizzare nei quartieri della città e nelle marine che ci permetterà di arricchire l'offerta culturale e di realizzare uno spettacolo al giorno”.