Tosca madrina del 'Taranto Jazz Festival'

- 'Direzione Morabeza', tour estivo di Tosca, parte da Taranto in occasione del Taranto Jazz Festival. Prima del live, il vice sindaco Fabiano Marti, nonché assessore alla Cultura, è salito sul palco, in una Piazza Castello trasformata per l'occasione in una Jazz Club, porgendo i saluti del sindaco Melucci e ringraziando chi ha permesso alla realizzazione dell'evento in soli 20 giorni, come il Due Mari Wine Fest rappresentato sul palco da Stefania Ressa.Sul palco la cantante romana si è esibita senza interruzioni per circa due ore, incantando il pubblico con la sua voce e la sua eleganza, spaziando dalle ballate come 'Cara Ninella' a canzoni d'autore come 'Piazza Grande', di Lucio Dalla per poi concludere l'esibizione con il brano dell'ultimo Sanremo 'Ho amato tutto'.