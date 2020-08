Abitare il mondo ai tempi della pandemia: Disimpegno inaugura la 'fase 2' dell’Estate a Cisternino

CISTERNINO (BR) - Dal 21 al 23 agosto il secondo ciclo di incontri della rassegna: fra gli ospiti l’economista Gianfranco Viesti. Il 27 Pinuccio di Striscia al Teatro Paolo Grassi con Tutt’appost. Dal 28 al 30 c’è lo storico Festival dei Sensi con Alberto Oliverio, Giampiero Mughini, Elsa Fornero, Francesco Merlo, Derrick De Kerckhove, Edoardo Fleischner, Isa Danieli e tanti altri. E dal 31 il FatePiano Festival introduce la programmazione di settembre sulle note di BeethovenAbitare la misura. È il tema scelto per il 2020 da Disimpegno, rassegna che con il secondo ciclo di appuntamenti (21-23 agosto) inaugura la “fase 2” dell’Estate a Cisternino ospitando, tra gli altri, l’economista Gianfranco Viesti. Una programmazione, fino a fine mese, caratterizzata da appuntamenti studiati dal Comune di Cisternino e dagli organizzatori per essere fruiti senza rischi ai tempi della pandemia. Tanto più in questi giorni di nuove misure di sicurezza. Così, fra dialoghi, film, teatro, esperienze, danza e musica sotto le stelle, si arriverà a fine mese al Festival dei Sensi (28-30 agosto) che ospiterà in Valle d’Itria Alberto Oliverio, Giampiero Mughini, Elsa Fornero, Francesco Merlo, Derrick De Kerckhove, Edoardo Fleischner, Isa Danieli e tanti altri. Il 31 agosto, inoltre, il Fate Piano Festival suonerà le prime note della programmazione di appuntamenti di settembre. Il programma completo sul sito del Comune di Cisternino: https://comune.cisternino.br.it/eventi.Si parte dunque con Disimpegno, tre appuntamenti organizzati da NÙEVÙ studio, Macrohabitat e Pietre Vive Editore con l’intento di stimolare il dibattito sui temi dell’abitare nelle sue varie declinazioni. S’inizia venerdì 21 agosto alle 21 al santuario di Santa Maria di Costantinopoli: per “Un metroquadro di poesia” Salvatore Laghezza e Michele Marzulli rileggono “Oblò” di John Taylor per Pietre Vive Editore. Introduce Vitantonio Lillo-Tarì de Saavedra. Sabato 22 alle 20 il dialogo, introdotto da Donatella Caprioglio, sarà tra Fabio Macaluso e l'economista Gianfranco Viesti. Domenica 23 alle 10 la Pratica di Bellezza sarà guidata dal critico e curatore Paolo Marzano. Informazioni sul sito www.disimpegno.it.Il Teatro Paolo Grassi prosegue la sua programmazione all’esterno con due appuntamenti di cinema e teatro. Lunedì 24 agosto alle 21, per la rassegna Cinema sotto le stelle, è in programma la proiezione di “Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen”. Giovedì 27 agosto alle 21, nell’ambito della stagione del Teatro Pubblico Pugliese, Pinuccio (Alessio Giannone) di Striscia la Notizia ci porterà con “Tutt’appost” in un viaggio tutto italiano fra notizie surreali e immagini che raccontano di un Paese meraviglioso dove nella quotidianità accadono cose assurde quanto esilaranti. Informazioni sulla pagina Facebook del Cinema Teatro Paolo Grassi.Il Giardino del Giannettino torna ad essere teatro a cielo aperto di musica e danza. Martedì 25 agosto alle 21.15 ultimo appuntamento per la 23ª rassegna “Suoni sacri e dal pianeta”: si recupera “Ros’Aulente - Vergine e Madre” con Marinella Dipalma (voce ), Vito “Forthyto” Quaranta (chitarre, elettronica) e Francesco De Palma (zarb, tamburi a cornice, cajon). Mercoledì 26 agosto alle 21 torna upRisingUp, Festival itinerante di spettacoli di danza in cui il corpo come archivio di conoscenze, strumento creativo ed oggetto di studio, è il protagonista. Domenica 30 agosto alle 21.15 il gran finale della 18ª rassegna Itria Jazz con Patty Lomuscio che sarà protagonista di La canzone d’autore italiana in Jazz. Tutti gli appuntamenti sono prenotabili online sul sito del Comune di Cisternino da quest link: https://comune.cisternino.br.it/eventi/196152/ripartire-ritornare-estate-cisternino-2020Da venerdì 28 a domenica 30 agosto al via l’undicesima edizione del Festival dei Sensi ricca di ospiti e appuntamenti in Valle d’Itria, molti dei quali a Cisternino. La manifestazione per un week end intero animerà con un vero e proprio viaggio, fatto di lezioni di altissima qualità, argomenti inattesi, mostre speciali e conversazioni sorprendenti, la mitica valle dei trulli. Le emozioni sono al centro di questa nuova edizione. Fra gli ospiti attesi: Alberto Oliverio, Giampiero Mughini, Mario Cucinella, Paolo Legrenzi, Adriano Favole, Elsa Fornero, Francesco Merlo, Derrick De Kerckhove, Edoardo Fleischner e Isa Danieli. Tutto il programma su www.festivaldeisensi.it.Il Fate Piano Festival chiude agosto e apre settembre all’insegna di Beethoven.Da lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre la Villa Comunale di Cisternino si trasformerà in un teatro all’aperto per ospitare FatePiano Festival, evento che chiude agosto e inaugura la programmazione di settembre. Una rassegna d'autore nella quale il "piano solo" racconta la sua storia partendo da Ludwig van Beethoven nell'anno delle celebrazioni del 250° dalla nascita, per giungere alle sonorità della letteratura pianistica contemporanea. Per informazioni consultare la pagina Facebook di Nova LiberArs.La programmazione di Ripartire e ritornare - L’Estate a Cisternino 2020 è stata concepita dal Comune di Cisternino con l’obiettivo di consentire ai cittadini pugliesi e ai turisti di vivere un’estate all’aperto, a misura di Covid-19, con QR Code, prenotazioni via app MyCisternino, segnaletica multilingue, filodiffusione, esibizioni da balconi e tetti per evitare assembramenti e accessi controllati alle manifestazioni. La programmazione estiva è stata resa possibile anche grazie al fondamentale contributo della Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo che ha sostenuto l’Amministrazione comunale.