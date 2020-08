Il viaggio alla scoperta delle meraviglie di Puglia diventa una mappa e un itinerario da seguire

BARI - Ogni tappa del progetto Puglia Fuori Rotta, il viaggio alla scoperta delle meraviglie di Puglia a bordo del camper del 1982 Vostok 100k, con Lorenzo Scaraggi, giornalista, regista e videomaker pugliese, è diventato da oggi un pin su una mappa, da cliccare per vedere il video realizzato. Il viaggio, iniziato il 18 luglio e durato un mese, si è appena concluso e ha affezionato una community enorme che aspettava ogni giorno il racconto di Scaraggi fatto di foto, dirette sui social e video, uno al giorno. Adesso con la realizzazione della mappa Puglia Fuori Rotta diventa un itinerario in trenta tappe affascinanti, ripercorribile e ripetibile da turisti e pugliesi.Seguendo la mappa ritroviamo una narrazione nuova e originale della Puglia che porta il turista e gli stessi pugliesi alla scoperta di alcuni angoli e persone nascoste della Puglia, fra arte, storia e natura. Trenta video foto, dirette social, immagini col drone ecc., utilizzando il linguaggio dei social network per raccontare concetti poco leggeri e prodotti turistici non mainstream. Scaraggi racconta le storie della Puglia ma anche dei pugliesi: dalla pastora della Murgia all’ultimo maestro d’ascia di Monopoli, dalla danza delle spade di Torrepaduli al pastore del Gargano o i giovani che esplorano il lago di Varano in kayak. E i numeri parlano di un successo: solo sulle pagine Facebook coinvolte 7 milioni gli account raggiunti, 4 milioni le visualizzazioni dei video, 2 milioni di minuti di visualizzazione e 200 mila interazioni fino al 17 agosto.Questa è la mappa dell’itinerario seguito da Lorenzo Scaraggi:http://rpu.gl/PugliaFuoriRottaMap