Apulian Experiences: 'Panzeria Panzerotteria Gourmet' a Conversano

- L’argomento del nuovo programmadi questa settimana sono lee la. Le riprese sono state realizzate nelladidove abbiamo prodottocon farina biodi Intini Food. Nel video c’ è anche l’intervista al titolare dell’azienda produttrice di questa farina 'made in Puglia' Intini Food:Tra le varie esperienze che bisogna fare in Puglia vi consiglio i panzerotti con questa farina biologica e prodotti gourmet. E’ stato fantastico vedere live i varidi preparazione dei nostri speciali panzerotti dall’impasto, alla frittura fino al riempimento. L’assaggio è stato, una differenza incredibile rispetto alla… come mai? Isono la qualità delle, ie la cucina di